Il Sassuolo continua a credere in Muric, nonostante le difficoltà recenti. La società ha deciso di dargli ancora una possibilità, sperando che possa recuperare presto e ritrovare la forma migliore. La fiducia è intatta e ora si lavora per aiutarlo a superare questo momento complicato.

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore". Vale, l’assunto, per il ‘Nino’ reso immortale da Francesco De Gregori più di quarant’anni fa. Ma vale, più in generale, per quanti si confrontano con quello che non sembra essere, e non è, il loro miglior momento dopo avere raccolto, da inizio stagione, soprattutto consensi. È il caso di Arijanet Muric, portiere del Sassuolo il cui 2026, cominciato non granchè – 7 gol subiti nelle prime 4 gare dell’anno, 6 nelle ultime 2 – sta prendendo una piega che lo mette, inaspettatamente, in discussione. Inaspettatamente perché l’estremo difensore del Sassuolo è stato tra i principali protagonisti della stagione neroverde, ritagliandosi nel corso del girone di andata un ruolo di primissimo piano grazie a parate (e uscite) che lo hanno imposto all’attenzione dei più e, non bastasse, si è anche guadagnato la possibilità con la nazionale del Kosovo, di cercare il Mondiale attraverso i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Muric ora è da recuperare. Il Sassuolo gli dà fiducia

Approfondimenti su Muric Sassuolo

Durante la partita tra Sassuolo e Inter, Dimarco ha dominato sulla fascia sinistra, assomigliando a Roberto Carlos con le sue continue sovrapposizioni e assist.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Muric Sassuolo

Argomenti discussi: Portieri Serie A, le nuove gerarchie al fantacalcio: titolari, secondi e terzi di ogni squadra; Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco (8) onnipotente, Muric sciagurato e recidivo (3). Lautaro (6,5) raggiunge Boninsegna; Sassuolo-Inter LIVE; Matic e Pinamonti, giornata da dimenticare.

Marchegiani: Stimo Muric, ma con l’Inter malissimo! E non è in posizione giusta quando…Luca Marchegiani, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo ... msn.com

Matic e Pinamonti, giornata da dimenticareMuric calcola male sul primo gol, Doig patisce Luis Henrique. Da Laurienté gli unici pericoli ... msn.com

A segno anche #lautaromartínez e #akanji. L'argentino stoppa di petto in area e in una frazione di secondo gira in porta sorprendendo #muric per lo 0-3. Poco dopo, di testa #akanji sigla lo 0-4 trovando la sua prima rete in maglia Inter. facebook