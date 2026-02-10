Muore durante l’intervento | autopsia senza organi chiave indagine aperta

Restano molti punti da chiarire sulla morte di Massimo Ferro, l’imprenditore di Camposampiero che è morto il 22 dicembre dopo un’operazione di riduzione dello stomaco a Tirana. Durante l’autopsia, i medici hanno scoperto che alcuni organi chiave sono mancanti. La procura ha aperto un’indagine e sta cercando di capire cosa sia successo davvero. La famiglia chiede risposte e si aspetta che venga fatta piena luce sui fatti.

Restano molti interrogativi sulla morte di Massimo Ferro, 54 anni, imprenditore di Camposampiero, deceduto il 22 dicembre dopo un intervento di riduzione dello stomaco eseguito in Tirana. L' autopsia disposta dalla Procura di Padova non ha chiarito le cause del decesso: durante l'esame necroscopico mancavano infatti alcuni organi, tra cui lo stomaco, ritenuto centrale per accertare eventuali complicanze post-operatorie. L'esame è stato eseguito dal medico legale Antonello Cirnelli, ma si è rivelato solo parzialmente utile perché parte dei reperti anatomici sarebbe ancora custodita presso un laboratorio di medicina legale in Albania, a seguito di una precedente autopsia svolta sul posto.

