Prelievo di organi con autopsia a cuor battente | intervento senza precedenti a Verbania

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sente male ed entra in coma, ma l'autopsia viene effettuata “a cuor battente” per permettere la donazione degli organi. Un intervento unico all'ospedale Castelli di Verbania è stato effettuato nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, dove un’équipe medica proveniente da Torino ha eseguito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

