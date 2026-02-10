Questa mattina Netflix ha lanciato il film italiano

Oggi, 10 febbraio, arriva su Netflix il Fast & Furious “Made in Italy” in salsa emiliana. Le premesse per Motorvalley erano altissime: la firma di Groenlandia — la casa di produzione di Matteo Rovere e Sydney Sibilia che ha saputo internazionalizzare il nostro cinema con Romulus e Supersex — e un budget visibile in ogni inquadratura. Eppure, una volta spenti i motori, la sensazione è quella di un’ occasione sprecata, un’auto da corsa bellissima che però non riesce a concludere un solo giro senza sussulti. Eccellenza tecnica ma scrittura fragile. Groenlandia ha costruito la sua fortuna sulla capacità di “sporcare” i generi, portando una qualità visiva da blockbuster in contesti tipicamente italiani. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Motorvalley: Una carrozzeria da sogno con il motore in panne.

