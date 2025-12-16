Carabinieri aiutano una donna rimasta in panne con la macchina | lei riparte e investe uno dei militari
A Cogne, in Valle d'Aosta, una donna rimasta con l'auto in panne è stata aiutata dai carabinieri. Tuttavia, una volta ripartita, ha investito uno dei militari presenti, creando una situazione di emergenza e preoccupazione. L'incidente ha suscitato attenzione e richiesto interventi immediati delle forze dell'ordine.
