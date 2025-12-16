Carabinieri aiutano una donna rimasta in panne con la macchina | lei riparte e investe uno dei militari

A Cogne, in Valle d'Aosta, una donna rimasta con l'auto in panne è stata aiutata dai carabinieri. Tuttavia, una volta ripartita, ha investito uno dei militari presenti, creando una situazione di emergenza e preoccupazione. L'incidente ha suscitato attenzione e richiesto interventi immediati delle forze dell'ordine.

A Cogne, in Valle d'Aosta, una donna ha investito un carabiniere che insieme al collega le stava prestando soccorso perché aveva l'auto in panne. I motivi del gesto, che sembra volontario, non sono noti. I fatti sono avvenuti ieri sera, lunedì 15 dicembre, lungo una strada regionale. Il militare. Today.it

