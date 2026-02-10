Motorvalley recensione | non basta una scocca fiammante per vincere una gara

La nuova serie su Motorvalley cerca di riproporre l’epopea di Veloce come il vento, ma fallisce nel catturare l’emozione. La storia si concentra su una tecnica ormai consolidata e priva di originalità, senza riuscire a lasciare il segno. La narrazione si limita a mostrare una sceneggiatura piatta, senza i sentimenti e i graffi che avevano reso il film memorabile. Per ora, la gara sembra già persa prima di partire.

Pur distaccandosi, la serie rivede l'epopea di Veloce come il vento. Ma se in quel film c'erano sentimenti e graffi, qui il racconto viene affidato - come spesso accade - a una tecnica ormai standard, incapace di lasciare il segno. Su Netflix. Manca il graffio. Questo è il più grande problema di Motorvalley. Manca quella tensione propedeutica alle classiche narrazioni sospese tra l'asfalto e il sangue freddo. Racconti umani, dove l'automobile diventa l'estensione del pilota. Perché non basta l'adrenalina pompata seguendo un tracciato prevedibile, e non può mai bastare una buona confezione per rendere un racconto meritevole di essere ascoltato.

