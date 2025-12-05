Diario di una Schiappa | Ora Basta! – La recensione del nuovo capitolo in arrivo su Disney+

Il fenomeno editoriale di Jeff Kinney, “Diario di una Schiappa” ( Diary of a Wimpy Kid ), continua con un nuovo capitolo cinematografico, “Diario di una Schiappa: Ora Basta” ( Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw ), attesissimo dai fan, non è solo la fedele trasposizione del terzo libro della serie, ma è anche la dimostrazione che l’animazione (in CGI) è il formato ideale per cogliere l’essenza dell’umorismo e delle ansie pre-adolescenziali del protagonista. Diretto da Matt Danner e sceneggiato dall’autore stesso, Jeff Kinney, questo film d’animazione per famiglie è pronto a sbarcare in esclusiva su Disney+ a partire dal 5 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

