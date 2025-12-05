Diario di una Schiappa | Ora Basta! – La recensione del nuovo capitolo in arrivo su Disney+
Il fenomeno editoriale di Jeff Kinney, “Diario di una Schiappa” ( Diary of a Wimpy Kid ), continua con un nuovo capitolo cinematografico, “Diario di una Schiappa: Ora Basta” ( Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw ), attesissimo dai fan, non è solo la fedele trasposizione del terzo libro della serie, ma è anche la dimostrazione che l’animazione (in CGI) è il formato ideale per cogliere l’essenza dell’umorismo e delle ansie pre-adolescenziali del protagonista. Diretto da Matt Danner e sceneggiato dall’autore stesso, Jeff Kinney, questo film d’animazione per famiglie è pronto a sbarcare in esclusiva su Disney+ a partire dal 5 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ci siamo quasi, manca pochissimo alla nuove edizione di Più libri più liberi Quest'anno ci trovate al nostro stand D61, dove vi aspettiamo con pile di meravigliose novità editoriali Tra le grandi sorprese, Jeff Kinney - autore di Diario di una Schiappa - sarà c - facebook.com Vai su Facebook
Diario di una schiappa - Ora basta, il trailer ufficilae del film [HD] - SCOPRI IL FILM » Greg si ritrova continuamente in contrasto con ... Come scrive mymovies.it
Diario di una Schiappa: Ora Basta - Diario di una Schiappa: Ora Basta, il film d'animazione diretto da Matt Danner, segue la storia di Greg Heffley (voce originale Aaron Harris) che sta affrontando una delle sfide più grandi della sua ... Da comingsoon.it
Disney+, quando esce Diario di Una schiappa-Ora Basta - Disney+ ha annunciato un altra uscita della comedy animata per tutta la famiglia tratta dal terzo capitolo di Diary of a Wimpy Kid, serie di ... msn.com scrive
Diario di una Schiappa, recensione: (elementary) school's out - Dopo essere stato adattato in una serie di 4 film live action, realizzati da 20th Century Fox, Diario di una Schiappa, il primo libro bestseller mondiale firmato da Jeff Kinney, arriva su Disney Plus ... Segnala tomshw.it
Ricerca: «prentezione in tabella di diario di una schiappa ora basta» - James Gunn porta avanti la sua opera di cancellazione dell'universo DC come lo conoscevamo e dopo Henry Cavill e Gal Gadot ora è il momento di Dwayne Johnson. Da fantascienza.com
Ricerca: «prentezione in tabella di diario di una schiappa ora basta» - Vittorio Catani (Lecce, 1940) è una delle colonne della fantascienza italiana. Lo riporta fantascienza.com