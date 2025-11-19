Bicicletta Bologna tra le 30 città più bike-friendly del mondo

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 19 novembre 2025 – Il 2025 fa registrare un netto aumento della mobilità ciclistica: l’incremento rispetto al 2024 è stato del  più 22% ed addirittura del 41,3% se si prendono in considerazione solo le postazioni in centro storico, mentre quelle ubicate fuori dalla cerchia muraria segnano +20% e la Tangenziale delle Biciclette 15,4%. I dati sono stati forniti dal Comune di Bologna che ha effettuato un monitoraggio al fine di rilevare il numero di biciclette in transito all’interno del territorio comunale di Bologna. Le vie preferite dalle due ruote a Bologna. INTERVISTE SUI CICLISTI FREJA LARSEN Le postazioni più cariche risultano quelle di Matteotti (2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bicicletta bologna tra le 30 citt224 pi249 bike friendly del mondo

© Ilrestodelcarlino.it - Bicicletta, Bologna tra le 30 città più bike-friendly del mondo

Leggi anche questi approfondimenti

bicicletta bologna 30 citt224Bicicletta, Bologna tra le 30 città più bike-friendly del mondo - Bologna, 19 novembre 2025 – Il 2025 fa registrare un netto aumento della mobilità ciclistica: l’incremento ris ... Scrive ilrestodelcarlino.it

bicicletta bologna 30 citt224Le vie preferite dalle due ruote a Bologna - Le postazioni più cariche risultano quelle di Matteotti (2. Da ilrestodelcarlino.it

Bologna entra tra le 30 città più bike-friendly al mondo - Il 2025 fa registrare un netto aumento della mobilità ciclistica: l’incremento rispetto al 2024 è stato del +22% ed addirittura del 41,3% se si prendono in considerazione solo le postazioni in centro ... Come scrive sassuolo2000.it

Cerca Video su questo argomento: Bicicletta Bologna 30 Citt224