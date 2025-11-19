Bologna, 19 novembre 2025 – Il 2025 fa registrare un netto aumento della mobilità ciclistica: l’incremento rispetto al 2024 è stato del più 22% ed addirittura del 41,3% se si prendono in considerazione solo le postazioni in centro storico, mentre quelle ubicate fuori dalla cerchia muraria segnano +20% e la Tangenziale delle Biciclette 15,4%. I dati sono stati forniti dal Comune di Bologna che ha effettuato un monitoraggio al fine di rilevare il numero di biciclette in transito all’interno del territorio comunale di Bologna. Le vie preferite dalle due ruote a Bologna. INTERVISTE SUI CICLISTI FREJA LARSEN Le postazioni più cariche risultano quelle di Matteotti (2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bicicletta, Bologna tra le 30 città più bike-friendly del mondo