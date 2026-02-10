Monster Hunter Wilds si espande | maxi espansione confermata e update 1.041 in arrivo

Capcom apre le porte a una grande espansione di Monster Hunter Wilds. L’azienda ha confermato che sta lavorando a un maxi aggiornamento e a un’espansione che cambieranno il gioco. I dettagli sono ancora pochi, ma la notizia ha già fatto felici i fan, pronti a scoprire nuove creature e missioni. L’aggiornamento 1.041 dovrebbe arrivare a breve, portando novità e miglioramenti al titolo.

L’universo di Monster Hunter Wilds è pronto ad allargarsi in modo significativo. Capcom ha ufficializzato lo sviluppo di una grande espansione e ha annunciato l’arrivo dell’aggiornamento versione 1.041 fissato per il 18 febbraio. I primi dettagli concreti sull’espansione verranno svelati nel corso dell’estate. Un’espansione di grande respiro, sulla scia dei DLC storici. Nel videomessaggio pubblicato per il primo anniversario del gioco, il producer Ryozo Tsujimoto ha chiarito l’ambizione del progetto. La nuova espansione in sviluppo per Monster Hunter Wilds punta a un livello di contenuti paragonabile a Monster Hunter World: Iceborne e Monster Hunter Rise: Sunbreak, due delle espansioni più apprezzate dell’intera saga. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Approfondimenti su Monster Hunter Wilds

Recenti indiscrezioni indicano che Monster Hunter Wilds potrebbe essere presto disponibile anche su Nintendo Switch 2.

Monster Hunter Wilds - Free Title Update 4

