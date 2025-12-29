Monster Hunter Wilds è in arrivo anche su Nintendo Switch 2 suggerisce un nuovo update

Recenti indiscrezioni indicano che Monster Hunter Wilds potrebbe essere presto disponibile anche su Nintendo Switch 2. Questa novità, emersa attraverso un aggiornamento non ufficiale, ha suscitato interesse tra gli appassionati di Capcom e della console Nintendo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi apre nuove possibilità per gli utenti e per il futuro della serie su piattaforme aggiornate.

Negli ultimi giorni è emersa una nuova indiscrezione che potrebbe interessare molto i fan di Capcom e Nintendo. Monster Hunter Wilds, attualmente disponibile sulle piattaforme già annunciate, potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2. È però importante precisare che non si tratta di un annuncio ufficiale, ma di un indizio scoperto all’interno del codice del gioco che ha subito attirato l’attenzione della community. NintendoEverything segnala che alcuni utenti dediti al data mining hanno infatti analizzato un recente aggiornamento di Monster Hunter Wilds e individuato una stringa piuttosto esplicita: “via. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Monster Hunter Wilds è in arrivo anche su Nintendo Switch 2, suggerisce un nuovo update Leggi anche: Monster Hunter Wilds, dei video mostrano i miglioramenti alle performance su PC con il Title Update 4 Leggi anche: Monster Hunter Wilds, Capcom presenta il Title Update 4 con trailer e dettagli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La porta di Monster Hunter Wilds per Switch 2 trapela nel datamine del Title Update 4, sollevando preoccupazioni sulle prestazioni - Un dataminer potrebbe aver fatto trapelare il progetto dopo aver trovato la piattaforma menzionata nel recente aggiorna ... notebookcheck.it

Monster Hunter Wilds potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2: l'indizio in un update - In attesa di eventuali conferme da parte di Capcom, un piccolo indizio nascosto nel recente aggiornamento di Monster Hunter Wilds fa pensare a un suo possibile arrivo su Nintendo Switch 2. multiplayer.it

Monster Hunter: Wilds La porta Nintendo Switch 2 è trapeata nel datamine - Almeno, è questo che sembra indicare una datamine, poiché le nuove funzioni scoperte nel codice per Monster Hunter: Wilds conten ... gamereactor.it

Per celebrare l’uscita di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection il 13 Marzo 2026, nell’aggiornamento di Febbraio di #MHWilds arriverà una collaborazione speciale! I cacciatori potranno sfoggiare un ciondolo Chatacabra particolarmente ovale, e un'arm - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.