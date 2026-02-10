Molestie sessuali a 13enni | si avvicina la sentenza sentiti gli ultimi testi

Sta per arrivare la sentenza sull’educatore del ricreatorio accusato di aver molestato bambine di 12 e 13 anni. Gli ultimi testimoni sono stati ascoltati e ora si aspetta solo la decisione finale. La vicenda tiene col fiato sospeso le famiglie e la comunità.

