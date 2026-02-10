La Moldavia, ancora ufficialmente provincia della Romania, si trova al centro di un movimento silenzioso che potrebbe cambiare l’Europa. Negli ultimi mesi, si parla di una possibile riunificazione tra i due paesi, un’ipotesi che alimenta tensioni e discussioni nel quadro internazionale. Mentre l’Unione Europea e la Nato continuano a espandersi, molti preferiscono mantenere il silenzio, consapevoli che un’eventuale unione potrebbe portare a un vero terremoto politico.

C’è un silente allargamento dell’Unione Europea e della Nato in corso. Molti non se ne sono accorti. Quelli che invece se ne sono accorti fanno molta attenzione a tacere, perché il potenziale terremoto politico internazionale non sarebbe di poco conto. Stiamo parlando del processo di re-integrazione della Moldavia nella Romania, che è appunto Paese Ue e Paese Nato. Moldavia che come unico altro confine ha l’Ucraina, mentre una parte del suo territorio è secessionista dal 1990 con il nome di Transnistria, all’ombra di una guarnigione russa e degli interessi strategici del Cremlino. Non ci vuol molto per capire che la miscela può diventare esplosiva. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Moldavia, provincia della Romania. La riunificazione prossima ventura che può cambiare l’Europa

Approfondimenti su Moldavia Romania

Recentemente, la presidente moldava Maia Sandu ha espresso apertura verso la riunificazione tra Moldavia e Romania, durante un’intervista con podcaster britannici.

La Supercoppa Italiana 2026 si avvicina, portando con sé alcune modifiche significative.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Moldavia Romania

Argomenti discussi: Moldova-Bulgaria, relazioni più strette; Ucraina, Mosca ammette: I raid proseguono, nel mirino infrastrutture trasporti; M?R?I?OR_BENVENUTA PRIMAVERA! | 1 marzo 2026; Ucraina: vasto blackout colpisce il paese, problemi tecnici alla rete elettrica.

Droni in Moldavia e Romania, evacuati abitanti. Si alzano in volo due F-16 di Bucarest e due Eurofighter tedeschiDue caccia F-16 dell'esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo della Romania. Lo ha annunciato il ministero ... ilmessaggero.it

Moldavia, drone russo precipita su una casa. Incursione in Romania: decollano jet militariLa polizia moldava ha ordinato l'evacuazione dei residenti di Cuhurestii de Jos, nel nord-ovest del paese, vicino al confine con l'Ucraina, dopo che un drone si è schiantato contro l'abitazione di un ... tg24.sky.it

Il 1° febbraio 1713 in Moldavia c’è stata la “scaramuccia di Bender”, un episodio curioso dei primi anni del Settecento. In pratica, i turchi volevano mandare via gli svedesi guidati da re Carlo XII dalla fortezza di Bender (anche chiamata Tighina). Ospitarli era di facebook