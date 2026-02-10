La modalità avanzata di Google Traduttore si comporta come un chatbot. In alcune occasioni, anziché limitarsi a tradurre, l’app risponde come se fosse un assistente virtuale, creando confusione tra traduzione e interazione. Questa funzione insolita sta attirando l’attenzione di utenti e sviluppatori, che si chiedono se sia un errore o una scelta intenzionale.

Questo testo analizza un comportamento anomalo della google translate advanced mode, dove, anziché eseguire la semplice traduzione, l'app può essere spinta a rispondere come un chatbot. L'esame sintetizza origini, funzionamento e possibili rimedi, basandosi sulle informazioni disponibili e senza introdurre elementi non supportati. google translate advanced mode: quando la traduzione vira verso una chat. La modalità avanzata è stata introdotta a novembre nell'app di traduzione come parte di una strategia globale legata al progetto Gemini. Il sistema incorpora un modello linguistico di grandi dimensioni, pensato per comprendere gergo, idiomi e contesto conversazionale in diverse lingue.

