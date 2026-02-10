mocassini marroni donna 2026 i modelli da comprare online

La moda dei mocassini marroni per il 2026 si fa interessante. In tanti stanno cercando modelli da comprare online, tra pelle e suede. Ci sono scarpe semplici o con dettagli come fibbie e nappe, per ogni stile. La scelta è ampia e varia, pronta a soddisfare chi vuole aggiornare il guardaroba con un classico rivisitato.

I classici modelli in pelle continuano a dettare legge, affiancati dalle più morbide interpretazioni in suede. Entrambe le tipologie si declinano sia in tonalità scure e intense, come il marrone cioccolato e il testa di moro, che in sfumature più light, tra cui il cognac e il caramello. Le proposte più gettonate sono quelle minimal ed essenziali, in perfetto stile quiet luxury, ma non mancano alternative più vistose, impreziosite da morsetti, fibbie metalliche o nappine. Come renderli protagonisti dei look invernali? Prendendo spunto dai look delle celebrità. L'attrice Elle Fanning valorizza i suoi mocassini color caffè abbinandoli a un trench beige e a un paio di pantaloni in denim chiaro, mentre la top model Emily Ratajkowski opta per un outfit interamente sui toni del nero, spostando strategicamente l'attenzione sui loafers marroni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

