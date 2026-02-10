Mini rivoluzione in polizia locale a Monfalcone | arrivano i taser

La polizia locale di Monfalcone ha appena aggiunto un’arma nuova al suo arsenale. La Giunta comunale ha deciso di dotare gli agenti di taser, una pistola a impulsi elettrici. Ora i vigili potranno usare questo strumento per gestire situazioni di emergenza più in sicurezza. La scelta ha suscitato reazioni diverse tra cittadini e rappresentanti politici.

La polizia locale di Monfalcone ha ufficialmente in dotazione il taser, lo ha deciso la Giunta comunale approvando in via definitiva l’adozione della pistola a impulsi elettrici quale arma di reparto. È infatti terminato il periodo di sperimentazione con due operatori appositamente formati e con.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

