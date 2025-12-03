Gaslini | estrae coltello e minaccia di autolesionarsi bloccato col taser

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato due coniugi tunisini 50enni per resistenza a pubblico ufficiale.La coppia, destinataria di un provvedimento di sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui due loro figli minori, emesso dal tribunale per i minorenni di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Gaslini: estrae coltello e minaccia di autolesionarsi, bloccato col taser

