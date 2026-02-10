Minacce rosse alla pg anti-Askatasuna
La polizia riceve nuove minacce da chi vuole colpire Lucia Musti. Dopo aver colpito i “cattivi maestri” a Torino, ora l’odio si indirizza contro di lei con messaggi intimidatori. La situazione si fa tesa, e le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione.
La risposta è l'odio. Dopo la sberla ai "cattivi maestri" della Torino che tollera la violenza, arrivano puntuali le minacce e le intimidazioni contro Lucia Musti (foto). La procuratrice generale del Piemonte e della Valle d'Aosta, sotto i riflettori per il dossier Askatasuna (di nuovo in piazza il 28 marzo) ma con una carriera lunga e riconosciuta alle spalle, viene bollata dal Nuovo Pci come "esponente della mafia del Tav". Il tutto in un comunicato più ampio in cui trovano legittimazione persino "le forme di ribellione" in grado di "eliminare l'ordine sociale che ci opprime". Non è la prima volta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
