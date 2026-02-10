Milano Cortina | spettacolare secondo oro Italia nella staffetta mista short track

L’Italia conquista il secondo oro a Milano Cortina grazie alla staffetta mista dello short track. Gli azzurri hanno chiuso davanti a Canada e Belgio, portando a casa una medaglia d’oro che fa salire di nuovo il morale nel movimento dello sport invernale. La gara è stata emozionante e combattuta fino all’ultimo giro, con gli italiani che sono riusciti a mantenere la testa e tagliare il traguardo in prima posizione.

Arianna Fontana nella storia L'Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l'oro nella staffetta mista di short track.

