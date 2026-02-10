Il Milan torna a perdere in casa, la terza sconfitta consecutiva davanti ai propri tifosi. La squadra non riesce a trovare la vittoria e le sconfitte si accumulano, lasciando i tifosi preoccupati. Nonostante si parli di crescita dei giovani e di progetti a lungo termine, questi risultati pesano e mettono in discussione il cammino attuale. Per un club come il Milan, arrivare a 8 sconfitte in 23 partite è difficile da accettare, anche se la squadra gioca in Serie D.

Non ci siamo ed è giusto ribadirlo. Perché va bene la crescita dei giovani, così come che i risultati sul campo non debbano essere la conditio sine qua non del progetto, però 8 sconfitte in 23 giornate sono un’onta davvero difficile da accettare se indossi la maglia del Milan e giochi in serie D. Peggio ancora, incomprensibile. Anche ieri, la squadra di Massimo Oddo ha perso partita e terreno dalle zone nobili della classifica, un’abitudine nell’ultimo periodo. A sbancare il Chinetti è stata la Virtus Bergamo: se parliamo di bontà della prestazione, non una vittoria del tutto meritata, ma tant’è. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan Futuro, non ci siamo: terza sconfitta casalinga consecutiva

Questa sera il Milan Futuro ha subito la terza sconfitta casalinga consecutiva, questa volta contro la Virtus CiseranoBergamo.

