De Winter è passato da riserva a titolare e i numeri lo dimostrano. Questa stagione, il difensore del Milan ha migliorato le sue prestazioni e ora gioca con maggiore sicurezza. La sua presenza stabile in campo ha cambiato le carte in tavola per la difesa rossonera.

Milan, De Winter è arrivato in estate al posto di Thiaw. Il Diavolo ha infatti ceduto il tedesco al Newcastle per circa 40 milioni di euro e preso dal Genoa il belga, per circa una ventina di milioni di euro. La partenza di De Winter non è stata delle migliori: l'ex Grifone ha iniziato la stagione come prima alternativa in difesa del trio di titolarissimi (Tomori, Gabbia e Pavlovic). Con il tempo però il belga ha iniziato a carburare, migliorando sensibilmente le prestazioni in campo. Con queste sono aumentati anche i minuti in campo: ha giocato 15 partite in Serie A in questa stagione, di cui 10 dal primo minuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c’è quando gioca titolare? Ecco i numeri

Approfondimenti su Milan De Winter

Le formazioni ufficiali di Milan-Verona, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026, sono state annunciate.

Zeroli lascia il Monza e si trasferisce alla Juve Stabia, in un cambio deciso dal suo club.

Ultime notizie su Milan De Winter

