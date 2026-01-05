Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio | festa della Befana sotto alla pioggia e temperature in calo
Le previsioni meteo per Roma e il Lazio il 6 gennaio indicano pioggia intensa e un calo delle temperature, con massime di circa 12 gradi. La festa della Befana si svolgerà quindi in condizioni di tempo piovoso, influenzando le attività all'aperto. Si consiglia di consultare aggiornamenti e di prepararsi alle condizioni climatiche previste per la giornata.
Pioggia intensa e temperature in calo fino a massime di 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, 6 gennaio, giorno della Befana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
