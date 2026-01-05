Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio | festa della Befana sotto alla pioggia e temperature in calo

Le previsioni meteo per Roma e il Lazio il 6 gennaio indicano pioggia intensa e un calo delle temperature, con massime di circa 12 gradi. La festa della Befana si svolgerà quindi in condizioni di tempo piovoso, influenzando le attività all'aperto. Si consiglia di consultare aggiornamenti e di prepararsi alle condizioni climatiche previste per la giornata.

Previsioni meteo Roma e Lazio – Lunedì 5 gennaio 2026: nubi in aumento e possibili piogge previsioni - Meteo Roma e Lazio per lunedì 5 gennaio 2026: cielo coperto, clima freddo e possibili piogge sparse soprattutto in serata. romadailynews.it

Previsioni meteo Roma e Lazio – Domenica 4 gennaio 2026: cielo variabile e clima invernale previsioni - Meteo Roma e Lazio per domenica 4 gennaio 2026: nuvolosità variabile, freddo al mattino, temperature nella media e tempo stabile. romadailynews.it

