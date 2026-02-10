Meteo Roma del 10-02-2026 ore 06 | 15

Venerdì il tempo si presenta altalenante su tutta Italia. Al Nord, al mattino, cieli nuvolosi e qualche nevicata in Appennino oltre i 1100 metri. Nel pomeriggio, la giornata si conclude con tempo asciutto, anche se le nuvole restano. Sul Centro, la mattina porta pioggia e nuvole, con neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri. La sera, il tempo migliora, ma le nuvole rimangono. Al Sud, al mattino, pioggia e intense precipitazioni sui settori tirrenici, mentre le is

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni locali fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna neve in Appennino oltre 1100 metri al pomeriggio tempo asciutto ovunque con c'eri ancora nuvolosi in serata nella notte non sono attese variazioni di rilievo con c'eri molto nuvoloso senza fenomeni di rilievo associati al centro al mattino tempo instabile con Cieli nuvolosi e piogge sparse al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria Marche Abruzzo con neve in Appennino oltre 1300 1400 più asciutto sulle regioni tirreniche in serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite al sud Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con pioggia e ora riparti anche intensi sui settori tirrenici sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori al pomeriggio tempo e miglioramento con Cieli soleggiati residui fenomeni tra Campagna Alta Calabria in serata ancora te stabile con cieli sereni o poco nuvolosi numero di Tano mento nella notte sulla Sardegna temperature minime in generale rialzo da nord a sud e massime stazionarie o in lieve calo al centro nord sulla Sardegna e i nomi sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La giornata di venerdì si apre con nuvole su tutta la capitale e piogge sparse al mattino.

Questa mattina a Roma il cielo rimane molto nuvoloso, con piogge deboli che si intensificano nel corso della giornata.

