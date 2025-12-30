Roma sosta sulle strisce blu costa di più da app | dal 1° dicembre rincari fino al 15%
A partire dal 1° dicembre, la sosta sulle strisce blu di Roma, pagata tramite app, subirà un aumento dei costi fino al 15%. Mentre le tariffe di base rimangono invariate, verrà applicata una nuova commissione, già presente in altre città italiane. Questo cambiamento riguarda le modalità di pagamento digitali e si inserisce in un quadro di aggiornamenti delle politiche di gestione del parcheggio urbano.
(Adnkronos) – Parcheggiare sulle strisce blu a Roma pagando da smartphone e cellulari oggi può costare di più di un mese fa: alla tariffa della sosta – rimasta invariata – può essere applicata una commissione, già prevista in altre principali città italiane ma che a Roma, fino a poco tempo fa, non era prevista a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
