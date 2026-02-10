Gli Stati Uniti hanno deciso di cedere agli europei la gestione di due basi Nato, anche a Napoli. La mossa arriva mentre Washington sottolinea che le priorità sono nell’Indo-Pacifico, come ha ricordato il senatore Kubilius. Sin dal suo primo mandato, Trump ha spinto le nazioni europee a prendersi più responsabilità per la sicurezza. Ora, con questa decisione, sembra che gli americani vogliano rafforzare il ruolo dell’Europa nel fronteggiare le minacce comuni.

Sin dal suo primo mandato alla Casa Bianca, Trump ha insistito sul punto: le nazioni europee devono assumersi maggiore responsabilità per la propria sicurezza. Una linea politica a cui seguono decisioni pratiche: gli Stati Uniti cederanno a ufficiali europei due dei principali posti di comando della Nato, l’ Allied Joint Force Command a Napoli e il Joint Force Command di Norfolk, in Virginia, entrambi attualmente guidati da ammiragli statunitensi. Lo riporta Reuters sul suo sito citando fonti militari. L’amministrazione Usa ha chiesto che l’alleanza militare, a lungo dominata dagli Stati Uniti, diventi una “ Nato a guida europea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Media: “Usa cedono agli europei la guida di due basi Nato, anche a Napoli”. Kubilius: “Le priorità degli Stati Uniti sono nell’Indo-Pacifico”

Approfondimenti su Nato Basi

La Dottrina Donroe degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico, nel 2025, si distingue per un approccio che privilegia una gestione pragmatica degli spazi, riducendo la formalità delle alleanze tradizionali.

Il mondo guarda con attenzione alle tensioni tra Cina e Stati Uniti nell’Indo-Pacifico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nato Basi

Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Curling misto, Italia sconfitta: sfuma il sogno della doppietta olimpica; Pagheremo il riscatto, i figli di Nancy Guthrie cedono ai rapitori, richiesta da 6 milioni di dollari; Medvedev punge l’Europa: cedono sovranità agli USA, Groenlandia è solo l’inizio.

Meloni Polemizzano su Ice ma chiedono agli Usa di difendere l’Unione EuropeaROMA (ITALPRESS) – Quando ci lamentiamo del fatto che gli americani vogliono diminuire la loro presenza, e dunque la loro influenza, in Europa, che cosa stiamo dicendo esattamente? Che vogliamo conti ... toscanamedianews.it

Meloni al Foglio: Polemizzano sull'Ice ma chiedono agli Usa di difendere l'Ue(Adnkronos) - Quando ci lamentiamo del fatto che gli americani vogliono diminuire la loro presenza, e dunque la loro influenza, in Europa, che cosa stiamo dicendo esattamente? Che vogliamo continuare ... msn.com

Stati Uniti, aereo da turismo atterra sulla statale e si scontra con un'auto x.com

Mentre gran parte dell'Europa e degli Stati Uniti affrontava un gelo intenso, l'emisfero sud era alle prese con caldo estremo, incendi e inondazioni. - facebook.com facebook