Nomine scuole italiane estero 2025 2026 | oltre 90 rinunce su 140 posti assegnati creano difficoltà nelle procedure Problemi per graduatorie tedesco e francese

Le nomine delle scuole italiane all’estero per il 2025/2026 evidenziano una notevole diminuzione di candidati, con oltre 90 rinunce su 140 posti assegnati, generando difficoltà nelle procedure di assegnazione. Problemi specifici emergono nelle graduatorie di Germania e Francia, come segnalato da Gilda Oristano, durante l’incontro del 16 dicembre con le organizzazioni sindacali. Una situazione complessa che richiede attenzione e interventi mirati.

Come segnala Gilda Oristano, l'Amministrazione ha illustrato i risultati raggiunti durante l'incontro del 16 dicembre scorso con le organizzazioni sindacali rappresentative. La problematica principale riguarda le rinunce, che hanno raggiunto quota 90 su 140 posti assegnati. L'articolo Nomine scuole italiane estero 20252026: oltre 90 rinunce su 140 posti assegnati creano difficoltà nelle procedure. Problemi per graduatorie tedesco e francese . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

