Matteo chiede a Martina di sposarlo a C' è posta per te | Amo quella bellissima pancia che custodisce il nostro futuro

Matteo, il giovane di Apiro, ha sorpreso tutti a ‘C’è posta per te’ quando ha chiesto a Martina di sposarlo. Con parole semplici, le ha detto di amare la sua pancia e il loro futuro insieme. La proposta ha emozionato il pubblico e la coppia, dimostrando ancora una volta come un gesto sincero possa cambiare la vita.

Apiro (Macerata), 10 febbraio 2026 – "Questa è la storia di un regalo", ha esordito Maria De Filippi, nell'ultima puntata di 'C'è posta per te' andata in onda sabato sera su Canale5, presentando Matteo, 23enne di Apiro. Una proposta di matrimonio alla fidanzata Martina (28enne, anche lei di Apiro), incinta di sette mesi, con una testimone d'eccezione: Giorgia, che alla fine ha annunciato anche di regalare alla coppia il viaggio di nozze. "Matteo sta per diventare padre di un maschietto che si chiamerà Noa", ha esordito la presentatrice. Lui mi ha detto: " La prima volta che ho visto Martina ho pensato che fosse la ragazza più bella del mondo.

