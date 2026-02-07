Matteo chiede a Martina di sposarlo a C'è posta per te | il viaggio di nozze lo regala Giorgia

Matteo si inginocchia davanti a Martina a C'è Posta per Te e le chiede di sposarlo. Lei, incinta di sette mesi, non può trattenere le lacrime e dice sì. Giorgia, che ha regalato il viaggio di nozze, assiste commossa alla scena.

A C'è posta per te Matteo chiede a Martina di sposarlo davanti a Giorgia. La compagna, incinta di sette mesi, dice sì tra le lacrime. La cantante regala ai promessi sposi un viaggio di nozze alle Maldive.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su C'è posta per te

#Del-Piero-C'è-Posta-per-te || Nella puntata di ieri di C’è Posta per te, Sara ha portato il fratello Matteo a incontrare Alessandro Del Piero.

A C'è posta per te, Manuel conferma il classico schema del programma: un napoletano traditore e una napoletana che, nonostante tutto, decide di perdonarlo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su C'è posta per te

Argomenti discussi: Martina Bianchi morta a soli 31 anni: Casina la piange; Affari Tuoi, Stefano De Martino chiede perdono: Inguardabili. E Martina perde una scarpa; Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha sentito Martina Cardamone dopo la scelta? Le ho detto quello che.

Matteo chiede a Martina di sposarlo a C’è posta per te: il viaggio di nozze lo regala GiorgiaA C’è posta per te Matteo chiede a Martina di sposarlo davanti a Giorgia. La compagna, incinta di sette mesi, dice sì tra le lacrime. La cantante regala ai promessi sposi un viaggio di nozze alle ... fanpage.it

C'è posta per te, Giorgia regala un viaggio alle Maldive a Matteo e a Martina. La proposta di nozze con i biscotti della fortunaPubblico in delirio e minuti di applausi per l'ingresso di Giorgia a C'è posta per te. La celebre cantante è stata invitata da Maria De Filippi per stare accanto a Matteo, ... leggo.it

Valentina Mazara. . Il popolo italiano chiede le dimissioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini con effetto immediato. Condividi e fai sentire la tua voce. #governomeloni #democrazia #epsteinfiles #italia #salvini facebook