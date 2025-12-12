De Laurentiis | Con Conte siamo amici da tempo Spero di fare un nuovo stadio in tempi brevi I due Scudetti? Vi svelo qual è il mio preferito

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, Aurelio De Laurentiis ha condiviso aggiornamenti su Napoli, il rapporto con Conte, i progetti per il nuovo stadio e i suoi ricordi degli Scudetti. In un'intervista a 360°, il presidente ha affrontato temi vari, tra entusiasmo e ambizioni future, offrendo uno sguardo completo sulla situazione attuale del club e le sue prospettive.

De Laurentiis a 360° ha affrontato diversi temi partendo dal Napoli, ma parlando anche di Conte dello stadio e del Benfica. Le sue parole A margine dei Gazzetta Sport Awards, Aurelio De Laurentiis ha affrontato diversi temi parlando del Napoli e di Conte. STADIO – «Spero di costruirlo in poco tempo. La priorità è sicuramente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

