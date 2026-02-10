Marina Berlusconi critica duramente Donald Trump, accusandolo di voler eliminare le regole e chiamarla libertà. La presidente di Fininvest non ha risparmiato parole anche sulla corona, definendola noiosissima e falsissima. Ha parlato con il Corriere della Sera, spiegando le sue posizioni sulla politica, sul referendum e sul mondo della televisione.

La presidente di Fininvest Marina Berlusconi ha parlato al Corriere della Sera in una lunga intervista in cui ha espresso le sue opinioni sulla politica, sul referendum e anche sulla televisione, ovviamente riguardo Mediaset, ma anche parole pesanti contro Donald Trump: «Sono sempre più preoccupata. Prima schierarsi con gli Stati Uniti significava stare dalla parte giusta della storia. Oggi non ci sono più certezze. L’unica regola di Trump è cancellare tutte le regole. E lui la chiama libertà», ha detto Marina, secondo cui si tratta della «legge del più forte, prevaricazione, affarismo.». Mediaset chiede 160 milioni a Corona. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Marina Berlusconi boccia Trump: «Vuole cancellare le regole e la chiama libertà. Corona? Più che falsissimo è noiosissimo»

