Marco Scarponi | La morte di Michele un' ingiustizia Lo dissi a papà non parlò per giorni

Guida la Fondazione nata nel nome del fratello Michele, il vincitore del Giro d’Italia 2011 travolto e ucciso 8 anni fa "Vogliamo strade senza piùdolore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marco Scarponi: "La morte di Michele un'ingiustizia. Lo dissi a papà, non parlò per giorni"

? Il libro di Michele, Profondo come una salita, sta girando l'Italia per raggiungere tutti. Questa sera, alle 18.30 Marco Scarponi e Alessandra Giardini saranno al festival Scrittorincittà di Cuneo insieme con Rebecca Fruttero. Se non sarai questa sera a Cuneo - facebook.com Vai su Facebook

“La strada è di tutti, a partire dal più fragile”: serata di sport, memoria e valori con il Castelfidardo Calcio Academy e Fondazione Michele Scarponi - Una serata intensa e ricca di emozioni quella che si è tenuta presso la sala meeting della Garofoli S. Riporta corriereadriatico.it

Michele Scarponi, il ricordo del fratello Marco al funerale / FOTO - Oltre cinquemila persone al campo sportivo di Filottrano per l'ultimo saluto al campione Filottrano (Ancona), 26 aprile 2017 - Come scrive ilrestodelcarlino.it

Sicurezza stradale. A lezione del fratello di Michele Scarponi - Alla scuola secondaria di primo grado Faà di Bruno di Marotta si è tenuto un incontro sulla cultura della prevenzione e della sicurezza stradale a cui ha partecipato Marco Scarponi (foto), fratello di ... Da ilrestodelcarlino.it