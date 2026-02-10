Marche | Pd sotto accusa per omissioni nelle candidature agli enti regionali Mancinelli nel mirino

Il Partito Democratico delle Marche si trova nel mirino per alcune scelte discutibili nelle candidature agli enti regionali. Frizioni tra i membri, accuse di mancanze e scelte poco chiare hanno acceso il dibattito interno. Mancinelli, figura di spicco, è tra coloro su cui si concentrano le critiche. La situazione rischia di creare ulteriori tensioni all’interno del partito, mentre gli iscritti chiedono trasparenza e decisioni più nette.

Il Partito Democratico nelle Marche è al centro di una crescente ondata di critiche interne a seguito di una serie di omissioni nella presentazione delle candidature per posizioni chiave all’interno di enti regionali. La mancata indicazione di candidati per l’Erdis, l’Amat e il comitato per la cooperazione ha sollevato un acceso dibattito, con accuse velate e un clima di malcontento che serpeggia tra i consiglieri regionali. Al centro delle polemiche, la figura della capogruppo Valeria Mancinelli, accusata di negligenza nella gestione delle scadenze. La vicenda, emersa nella giornata di oggi, 10 febbraio 2026, ha scosso gli equilibri interni al Pd marchigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Marche Pd

La politica delle Marche si prepara a cambiare volto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marche Pd

Tumori del naso. Nelle Marche cause professioanli in otto casi su dieci. Sotto accusa calzaturifici e fabbriche di mobiliDal 1986 al 2016, nelle Marche, 182 persone si sono ammalate di tumore delle cavità nasali e dei seni paranasali. In 112 casi le neoplasie sono state ricondotte all’esposizione professionale ad agenti ... quotidianosanita.it

Camminare nelle Marche non è solo fare trekking. È attraversare borghi, salire sui crinali, scendere verso il mare. È storia sotto i piedi, natura davanti agli occhi e tempo che rallenta. Gli 8 Cammini delle Marche raccontano un territorio autentico, fatto di paes facebook