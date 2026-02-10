Marche in Musica | Istituto Sanzio coltiva talenti con concerti e successi nei concorsi nazionali

L’Istituto Sanzio di Porto Potenza Picena si fa notare con le sue iniziative musicali. Gli studenti partecipano a concerti e concorsi nazionali, portando a casa risultati importanti. La scuola investe nel talento dei giovani e li aiuta a crescere non solo come musicisti, ma anche come persone.

L'Istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza Picena si distingue per un'offerta formativa musicale di successo, che coinvolge gli studenti in concerti, concorsi nazionali e un'esperienza di crescita personale e sociale. L'indirizzo musicale della scuola rappresenta un'opportunità unica per scoprire talenti nascosti e coltivare la passione per la musica, con un calendario di eventi che si estende oltre i confini dell'anno scolastico. Porto Potenza Picena, una cittadina nelle Marche, è testimone di un vivace fermento culturale grazie all'impegno dell'Istituto comprensivo Raffaello Sanzio.

Giovani talenti del Conservatorio di Piacenza si distinguono nei concorsi nazionali, dimostrando le capacità e l'impegno delle future generazioni di musicisti italiani.

Ligabue annuncia le tappe dei suoi concerti del 2026, tra palasport e stadi.

