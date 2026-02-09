Ligabue concerti 2026 le tappe nei palasport e negli stadi anche in Emilia Romagna e Marche

Ligabue annuncia le tappe dei suoi concerti del 2026, tra palasport e stadi. Dopo un anno record, il rocker di Correggio si prepara a chiudere in grande stile con le ultime date de La notte di Certe notti, tra Emilia Romagna e Marche. I fan sono già in fermento, pronti a riempire le location e a vivere l’ultima tranche di un tour che si preannuncia memorabile.

Bologna, 9 febbraio 2026 — Dopo un 2025 da record e un 2026 che si annuncia come uno degli anni più intensi della sua carriera, Luciano Ligabue è pronto a chiudere in grande stile il lungo viaggio de La notte di Certe notti. Un percorso che, dopo aver acceso la Rcf Arena di Reggio Emilia e la Reggia di Caserta e dopo i grandi eventi negli stadi previsti per l'estate, da settembre approderà nei principali palasport italiani per un gran finale pensato come una vera e propria festa itinerante. Ligabue, le tappe del tour nei palasport. Il cuore del tour autunnale batterà forte anche in Emilia-Romagna.

