Mandorlo in fiore a scartamento ridotto budget limitato per l’edizione 2026
Il Mandorlo in fiore di Agrigento nel 2026 avrà un’edizione molto diversa dal passato. Con un budget molto ridotto, i circa settecento mila euro spesi durante la Capitale italiana della cultura sembrano ormai un ricordo lontano. La manifestazione si svolgerà con risorse più limitate e meno spettacoli rispetto agli anni precedenti. La città si prepara a una festa più contenuta, che rischia di perdere parte del suo fascino tradizionale.
A 38 giorni dall’inizio della manifestazione non è stato reso noto il programma che con molta probabilità verrà ufficializzato a febbraio alla Bit di Milano Il tempo delle “vacche grasse” sembra essere finito per il Mandorlo in fiore di Agrigento. Per l’edizione 2026 dell’attesa kermesse, i circa settecento mila euro spesi nell’anno di Capitale italiana della cultura sarebbero solo un lontano ricordo. Secondo quanto si vocifera nei corridoi di Palazzo dei Giganti, le risorse disponibili per la festa in programma dal 7 al 15 marzo prossimi, si aggirerebbero attorno ai centocinquanta mila euro, un budget ridotto di circa il 79 per cento che potrebbe drasticamente ridimensionare la storica manifestazione agrigentina.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
