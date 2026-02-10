Questa sera il Manchester City affronta il Fulham in una partita importante per la corsa ai primi posti. Dopo la vittoria in rimonta contro il Liverpool, i Citizens cercano di mantenere il passo con l’Arsenal, che li precede di sei punti. La partita si gioca alle 20:30 e potrebbe essere decisiva per il futuro in campionato.

La vittoria del Manchester City ad Anfield contro il Liverpool, grazie a un rigore di Haaland nei minuti di recupero e a una successiva paratona di Donnarumma su Mac Allister, è stata fondamentale perché ha consentito agli uomini di Guardiola a -6 dalla capolista Arsenal, uno svantaggio importante ma non ancora tombale, almeno secondo i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Fulham (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su ManchesterCity Fulham

Il match tra Manchester City e Brighton, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 alle 20:30, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su ManchesterCity Fulham

Argomenti discussi: Manchester City - Fulham; Dove vedere Manchester City-Fulham in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Premier League e Coppa di Germania: tutte le gare dell'infrasettimanale su Sky e NOW; Manchester City vs Fulham: Match preview, predicted line-ups, team news, and prediction.

Pronostico Manchester City vs Fulham – 11 Febbraio 2026Il confronto di Premier League tra Manchester City e Fulham si gioca l’11 Febbraio 2026 alle 20:30 all’Etihad Stadio. Una sfida che promette intensità e ... news-sports.it

Manchester City-Fulham: probabili formazioni e dove vederla in tv e streamingIl Manchester City affronta il Fulham negli ottavi di finale della Carabao Cup: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming. Sulla carta il pronostico pende ovviamente tutto ... goal.com

Eccezionale Parata di Donnarumma in Liverpool - Manchester City 1-2 facebook

Vedo Liverpool-Manchester City, che mi aveva già divertito con lo 0-0, vedo gli stadi della Premier e della Bundes, vedo la passione e i colori degli argentini. Il calcio italiano è totalmente MORTO. È qualcosa che non varrebbe più nemmeno la pena seguire. x.com