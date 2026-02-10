Maltempo iniziati i lavori di messa in sicurezza sul lungomare di Melito Porto Salvo

Il Comune di Melito Porto Salvo ha dato il via ai lavori di messa in sicurezza sul lungomare, danneggiato dalle recenti mareggiate. Gli operai sono già al lavoro per riparare le parti più colpite e garantire di nuovo la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La zona era stata chiusa al pubblico nei giorni scorsi per motivi di sicurezza. Ora si aspetta che i lavori siano completati il prima possibile.

Dopo i gravi danni subiti dal passaggio del ciclone Harry, il Comune annuncia l'avvio degli interventi provvisori per proteggere la costa, le reti idriche e fognarie in attesa di lavori strutturali definitivi Il Comune di Melito Porto Salvo ha annunciato tramite un post su Facebook l'avvio degli interventi di messa in sicurezza del tratto di lungomare recentemente compromesso dagli eventi meteomarini. Le mareggiate hanno infatti causato cedimenti strutturali, rendendo necessarie misure urgenti per tutelare la viabilità e le aree circostanti. Le operazioni in corso prevedono la posa di massi a protezione della costa, con funzione di barriera provvisoria, e il ripristino delle reti idrica e fognaria danneggiate.

