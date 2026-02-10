Malgrate commemora Giovanni Palatucci il questore eroe morto a Dachau 81 anni fa

La Polizia di Stato ha ricordato a Malgrate Giovanni Palatucci, l’ex questore di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau 81 anni fa. Oggi, davanti alla sua lapide, sono stati deposti fiori e sono stati letti alcuni ricordi per onorare un uomo che ha rischiato tutto per aiutare i perseguitati. La cerimonia si è svolta in modo semplice, senza grandi cerimonie ufficiali, ma con il rispetto che merita chi ha fatto la storia.

La Polizia di Stato ha commemorato a Malgrate, nel giorno dell'81esimo anniversario della sua morte, Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10 febbraio 1945. La cerimonia si è svolta questa mattina sul nuovo lungolago di Viale Italia, davanti alla targa in memoria del funzionario riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" per aver salvato migliaia di persone dal genocidio nazista. Giovanni Palatucci nacque a Montella, in provincia di Avellino, il 29 maggio 1909.

