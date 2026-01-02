Maglie Juve 2026 27 | primi spoiler sulle tre divise della prossima stagione! Come potrebbero essere i kit bianconeri – FOTO

Sono disponibili le prime anticipazioni sulle maglie della Juventus per la stagione 2026/27. Sono state diffuse alcune immagini che mostrano i possibili design delle tre divise ufficiali, offrendo un’idea di come potrebbe presentarsi il look del club nella prossima annata. Di seguito, si presentano le prime foto e dettagli che tracciano le linee guida dei nuovi kit bianconeri.

Maglie Juve 202627: prime anticipazioni sulle tre divise della nuova stagione! Come potrebbero essere i kit del club bianconero – FOTO. Mentre la Juventus di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare gli impegni di gennaio 2026, il mondo del marketing sportivo guarda già al futuro. Il noto portale Footy Headlines ha pubblicato i primi dettagli esclusivi sui kit che i bianconeri indosseranno nella stagione 2026-2027. Le previsioni, storicamente molto accurate, delineano un mix affascinante tra nostalgia storica e design aggressivo. Home Kit: Ritorno al 1977. La prima maglia (Home) sarà un tuffo nel passato glorioso del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maglie Juve 2026/27: primi spoiler sulle tre divise della prossima stagione! Come potrebbero essere i kit bianconeri – FOTO Leggi anche: Juventus, primi leak sulle maglie 2026/27: rosa per la seconda, terza audace Leggi anche: Mercato Juve: futuro lontano da Torino? Nonostante il gradimento di Tudor, le strade con i bianconeri potrebbero separarsi a fine stagione. L’ultima indiscrezione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maglie da casa, da trasferta e terza maglia della Juventus 26-27 filtrate; Khephren Thuram stuzzica Marcus: A Natale gli regalo la maglia della Juve; Pisa-Juventus LIVE; Pisa-Juventus: il racconto della partita. Juve, SPOILERATE le tre maglie 26/27: omaggio 76/77, rosa e dettagli oro | OneFootball - La prima maglia 2026/27 riproporrà le classiche strisce bianconere, ma con un chiaro richiamo storico: il design si ispira infatti alla divisa della stagione 1976/77, in occasione del 50° anniversario ... onefootball.com

Juventus, spoiler delle maglie 2026/27. Si torna…al rosanero - Il design previsto include le classiche strisce bianche e nere, arricchite da un colletto in stile retrò e da loghi color oro, pensati per valorizzare il legame con il passato e dare un tocco di prest ... tifosipalermo.it

Juventus, anticipazione Footy Headlines: ecco le maglie 2026/27 (FOTO) - Cominciano a circolare le prime anticipazioni sulle divise che la Juventus dovrebbe indossare nella prossima stagione. tuttojuve.com

Juve, ecco le maglie per la stagione 2026-2027: stile retrò, rosa e nero #juventus #maglia x.com

Edon #Zhegrova e #Dybala scambiano le maglie #JuventusRoma #JuveRoma #juventus #juve - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.