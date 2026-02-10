Ma quale Pucci! Maurizio Milani si candida a Sanremo E sa anche cantare
Maurizio Milani si candida a Sanremo e mostra di avere anche un talento nascosto per il canto. Durante un episodio del suo podcast,
Un episodio speciale di "L'uomo che fissava le ghiande", il podcast dell'Innamorato Fisso per Il Foglio Ecco la canzone che ho mandato a Sanremo. Ma l'hanno cassata perché hanno detto che è divisiva e volgare. La canzone Vincenzina, del grande Enzo Jannacci, è la colonna sonora di Romanzo Popolare, il film bellissimo dove l'operaia milanese Vincenzina è interpretata dalla giovane Ornella Muti, bellissima. Viene chiesta in sposa da Ugo Tognazzi, che ha già quarantacinque anni. Andate a vederlo. Vincenzina davanti alla fabbrica faceva il palo nella banda dell'Ortica. Questo è Walter Valdi, però: attenzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
