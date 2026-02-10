Maurizio Milani si candida a Sanremo e mostra di avere anche un talento nascosto per il canto. Durante un episodio del suo podcast,

Un episodio speciale di "L'uomo che fissava le ghiande", il podcast dell'Innamorato Fisso per Il Foglio Ecco la canzone che ho mandato a Sanremo. Ma l'hanno cassata perché hanno detto che è divisiva e volgare. La canzone Vincenzina, del grande Enzo Jannacci, è la colonna sonora di Romanzo Popolare, il film bellissimo dove l'operaia milanese Vincenzina è interpretata dalla giovane Ornella Muti, bellissima. Viene chiesta in sposa da Ugo Tognazzi, che ha già quarantacinque anni. Andate a vederlo. Vincenzina davanti alla fabbrica faceva il palo nella banda dell'Ortica. Questo è Walter Valdi, però: attenzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ma quale Pucci! Maurizio Milani si candida a Sanremo. E sa anche cantare

La polemica sulla partecipazione di Andrea Pucci a Sanremo continua a tenere banco.

Pucci arriva a Sanremo come co-conduttore, ma già si accendono le polemiche.

