Lucera vandalismo al parco | studenti e cittadini uniti per ricostruire il concertino e risvegliare il senso civico

Lucera si rimbocca le maniche dopo il vandalismo al parco. Gli studenti e i cittadini si sono messi insieme per ricostruire il concertino della villa comunale, che era stato danneggiato a gennaio. Ora lavorano tutti uniti per riportarlo a nuovo, dimostrando che il senso civico può risorgere anche nei momenti difficili.

Lucera risponde al vandalismo con un gesto di rinascita: il concertino della villa comunale, danneggiato lo scorso gennaio, verrà ricostruito grazie all’impegno dei cittadini e degli studenti della scuola primaria. L’iniziativa, promossa dal movimento civico ‘SìAmo Lucera’, mira a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del bene comune e della responsabilità civica. Un atto di vandalismo aveva lasciato un segno nella comunità lucerese, colpendo un simbolo di aggregazione e socializzazione come il concertino della villa comunale. La notizia aveva destato preoccupazione e indignazione, ma la reazione non si è fatta attendere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tre cittadini si sono distinti per il loro spirito di solidarietà e senso civico, aiutando un anziano disorientato a ritrovare la strada di casa.

