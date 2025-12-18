Aiutano un anziano disorientato a ritrovare casa | premiati tre cittadini per il senso civico

Tre cittadini si sono distinti per il loro spirito di solidarietà e senso civico, aiutando un anziano disorientato a ritrovare la strada di casa. Dopo averlo assistito nell’attraversamento e aver capito la sua condizione, hanno prontamente contattato i familiari, dimostrando attenzione e responsabilità verso la comunità. Un gesto che testimonia come piccoli atti possano fare la differenza, rafforzando il senso di solidarietà tra i cittadini.

Hanno aiutato un anziano ad attraversare la strada e, una volta resisi conto che il cittadino era disorientato, hanno chiamato i familiari permettendo loro di rintracciarlo. Questo giovedì, nella sala consiliare del municipio di Castelfranco Emilia, il vicesindaco Alessandro Salvioli ha ricevuto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

