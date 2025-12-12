Neri Pinzuti lo specialista del sorriso | Viviamo in un mondo in cui l' estetica è fondamentale Mio padre diceva sempre | Spesso è più importante il modo in cui ti presenti che la sostanza del concetto che esprimi

Neri Pinzuti, conosciuto come «il sarto del sorriso», è uno specialista dell’odontoiatria estetica che applica un approccio artigianale e su misura. Cresciuto con il motto che l’estetica e la prima impressione sono fondamentali, Pinzuti si distingue per la cura sartoriale dedicata a ogni sorriso, valorizzando l’aspetto estetico come elemento chiave del benessere e della fiducia in sé stessi.

Si definisce «il sarto del sorriso» per il suo approccio artigianale e sartoriale all'odontoiatria estetica. Cultore del bello e del benessere, chi si rivolge a lui ha un obiettivo preciso: prendersi cura di sé stesso e della propria immagine per ritrovare sicurezza e armonia. Ci ha raccontato il suo percorso professionale ricco e variegato. Che da Firenze lo ha portato nel cuore di Milano. Vanityfair.it

