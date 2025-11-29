LIVE Sci di fondo Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA | Cassol Ganz e Mocellini a caccia della semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.40: Problemi di materiali per l’azzurra 11.36: Ora c’è Federica Cassol nella terza batteria a caccia del passaggio del turno. Queste le protagoniste: Heat 3 4 Jasmi Joensuu FIN 8 Federica Cassol ITA 12 Hilla Niemela FIN 13 Jessie Diggins USA 21 Anja Weber SUI 23 Moa Lundgren SWE 11.35: Molto bene Matintalo che vince la battaglia con Dahlqvist. Si qualificano solo loro per la semifinale, nessuna ripescata 11.31: Al via la seconda batteria della gara femminile. Queste le partenti: Heat 2 3 Johanna Matintalo FIN 6 Maja Dahlqvist SWE 15 Amanda Saari FIN 19 Lea Fischer SUI 20 Sofie Krehl GER 29 Monika Skinder POL 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
#F1 #QatarGP Sprint Qualifying: Piastri batte il primo colpo, Hamilton ancora in fondo ? Nicola Saglia Vai su X
Sci di fondo – Aron Aarke Rysstad: “La finale nella sprint a Ruka dovrebbe essere possibile” - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Pellegrino si testa nella gara che sarà olimpica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a ... Scrive oasport.it
A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Sprint Ruka 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara - Proseguirà oggi, sabato 29 novembre, a Ruka, in Finlandia, la tappa della Coppa del Mondo 2025- Segnala oasport.it
Coppa del mondo di sci di fondo 2025 / 2026: la prima tappa a Ruka, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di sci di fondo a Ruka, Finlandia, in programma dal 28 al 30 novembre: scopri tutte le gare e i risultati. Scrive olympics.com