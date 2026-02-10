LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 febbraio in DIRETTA | bene le azzurre nel fondo

Oggi le atlete italiane del fondo hanno dato segni di miglioramento. La giornata si è aperta con buone notizie per l’Italia, che vede alcune delle sue rappresentanti competere con determinazione. La diretta continua a seguire gli eventi in tempo reale, mentre gli appassionati sperano in altre medaglie e risultati positivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MARTEDI' 10 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.

