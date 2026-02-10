LIVE Montpellier-Civitanova 0-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | inizia la sfida

Inizia la partita tra Montpellier e Civitanova nella Champions League di volley. Le due squadre sono in campo da pochi minuti, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Sanchez ha già servito una lunga battuta, mentre Palacios ha tentato un attacco che la difesa di Civitanova ha fermato senza rischiare. La partita si preannuncia intensa e combattuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-13 Lunga la battuta di Sanchez. 8-12 Attacco di Palacios che la difesa della Lube, prova, ma non riesce a contenere. 7-12 In rete la battuta di Jouffroy. 7-11 Attacco in diagonale di Palacios. 6-11 Pipe vincente di Loeppky. 6-10 Primo tempo di Jouffroy. 5-10 Gran diagonale di Bottolo. 5-9 In rete il servizio di Nikolov. 4-9 Ace per Nikolov. 4-8 Primo tempo vincente di Tenorio. 4-7 Sbaglia, anche, Loeppky sulla battuta. 3-7 In rete il servizio di Palacios. 3-6 Lunga la battuta di Gargiulo. 2-6 Muro di Nikolov sull'attacco di Palacios. 2-5 Tocca Mare, punto che va alla Lube.

