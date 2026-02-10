LIVE Firenze-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta toscana per la capolista

Questa sera si gioca la partita tra Firenze e Conegliano, valida per la 24esima giornata di Serie A1 femminile. La capolista Conegliano affronta una trasferta toscana con l’obiettivo di mantenere la vetta. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni scambio, mentre le due squadre cercano di mettere in mostra il loro miglior gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Firenze-Conegliano, incontro valido per la 24ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La capolista sarà impegnata in Toscana con un chiaro obiettivo: vincere da tre punti in modo da conquistare matematicamente il primo posto in classifica al termine della regular season con un paio di turni di anticipo. Le Campionesse d'Italia scenderanno in campo dopo aver sconfitto Scandicci domenica pomeriggio, ma dovranno stare molto attente alla verve delle padrone di casa. Il Bisonte ha infatti regolato Busto Arsizio per 3-1 ed è in piena lotta per qualificarsi ai playoff scudetto, dunque cercherà di frenare le Pantere per smuovere la classifica e muovere un passo importante verso il settimo o l'ottavo posto in graduatoria.

