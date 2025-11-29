CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale del match tra Bartoccini-Mc Restauri Perugia e Imoco Volley Conegliano, valido per la dodicesima giornata della Seria A1 Tigotà, con le campionesse venete, prime in classifica in solitaria, che avranno a che fare con una trasferta umbra che sulla carta le vede favorite. C onegliano viene da una vittoria sofferta nella prima giornata di Champions League contro le turche dell’ Ankara Zeren Spor, con le Pantere di Santarelli che hanno vinto 3-2 dopo essersi ritrovate sotto di un set dopo il terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: trasferta umbra per la capolista