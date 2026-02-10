Quando ha visto il traguardo e il vuoto dietro di lui, Pietro Sighel ha esultato senza pensarci due volte. L’azzurro ha vinto la gara di short track e ha consegnato un momento indimenticabile alle Olimpiadi di casa. Sighel si è girato di spalle, come per lasciare un segno, e il suo gesto ha fatto il giro del mondo. È stata una vittoria che testimonia come l’Italia riesca sempre a uscire dal guscio nei momenti decisivi.

Quando ha visto la linea del traguardo e il vuoto alle sue spalle, Pietro Sighel non ha resistito. Si è girato di spalle, per consegnare alla storia delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 uno scatto destinato a diventare iconico. Un tributo al pubblico di casa, in tripudio per la medaglia d’oro conquistata dall’Italia nella staffetta mista. Gli azzurri dello short track all’ora di pranzo di un martedì di febbraio sono diventati campioni olimpici, i più forti di tutti in pista corta. Una disciplina di nicchia che si prende la scena, come solo ai Giochi può accadere: “L’italiano alla fine in qualche modo riesce sempre a venire fuori nonostante gli ambienti siano ‘piccoli’, con pochi iscritti”, racconta Pietro Sighel al Fatto Quotidiano, mentre ha ancora la medaglia al collo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’italiano in qualche modo riesce sempre a venire fuori. È un progetto partito tanti anni fa”: Pietro Sighel spiega il trionfo azzurro nello short track

Pietro Sighel ha superato le batterie dei 1000 metri di short track e si è qualificato per la fase successiva.

