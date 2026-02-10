Pietro Sighel e gli azzurri avanzano in blocco nei 1000 metri di short track

Pietro Sighel ha superato le batterie dei 1000 metri di short track e si è qualificato per la fase successiva. L’atleta italiano ha corso con determinazione, portando avanti la squadra azzurra in una gara difficile. Ora punta a centrare una finale che potrebbe regalargli una medaglia.

Missione compiuta per Pietro Sighel, impegnato nelle batterie dei 1000 metri maschili di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull'anello di ghiaccio del Forum di Assago, il trentino era tra gli atleti più attesi in questa prima giornata di gare a Cinque Cerchi dedicata agli specialisti dei pattini veloci. Proprio nel chilometro Sighel ha mostrato in stagione le cose migliori, come testimonia il primato nella classifica generale su questa distanza. La sua è stata una prova di assoluto controllo, con una gestione impeccabile delle energie e il successo nella propria heat in 1'25"740.

