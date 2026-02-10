L' inversione a U non va a buon fine e il camion blocca la strada

Ieri pomeriggio, a Vertigen, un camion si è bloccato in mezzo alla strada durante una manovra di inversione a U. La manovra non è riuscita, forse perché qualcosa è stato sbagliato o le misure non sono state prese nel modo giusto. Il veicolo ha finito per bloccare completamente la strada, creando disagi a chi passava di lì. La situazione è rimasta bloccata per alcune ore, fino all’arrivo delle autorità e dei tecnici per rimuovere il mezzo.

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Parcines intervenuti sul posto, il conducente avrebbe tentato di fare un’inversione a U, rimanendo però bloccato col mezzo su un cumulo di neve a bordo strada e non riuscendo più ad andare né avanti né indietro. Risultato? Strada completamente bloccata, poi liberata successivamente dall’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a rimettere il camion nella giusta direzione sulla carreggiata e a rendere di nuovo fruibile la viabilità. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Vertigen Parcines Chivu: "Contenti della vittoria. Il mercato? È bastardo, non sempre va a buon fine..." Chivu si dice soddisfatto dopo la vittoria e il passaggio in semifinale di Coppa Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Vertigen Parcines Argomenti discussi: L'inversione a U non va a buon fine e il camion blocca la strada a Vertigen | 9 febbraio; Paura sulla Pontina per una manovra azzardata, tre feriti nell'incidente: fra loro un bimbo di 4 mesi; Notizie dal Man Utd: Marcus Rashford snobbato mentre l’inversione a U del trasferimento è stata bloccata nonostante le proteste dei fan; Il lussuoso veicolo elettrico Jaguar da 140.000 sterline viene testato nel circolo polare artico per smentire le voci sull’inversione a U elettrica. Contromano e inversione a U sulla Statale 36: la folle corsa di un furgoncino e il terrore degli altri automobilistiQuesta mattina il guidatore di un furgoncino ha imboccato la Statale 36 dalla parte sbagliata e ha proseguito in contromano, anzi in controsenso, per diversi chilometri. Quando finalmente si è accorto ... ilgiorno.it Inversione di marcia: regole, divieti e sanzioniIl Codice della Strada considera l’inversione di marcia una manovra che, se effettuata nelle condizioni sbagliate, genera pericolo alla circolazione ... virgilio.it BUON COMPLEANNO a NICK NOLTE che oggi compie 85 ANNI !! TANTI AUGURI !! NICK NOLTE (Nicholas King). - ATTORE statunitense (natob ad Omaha, Nebraska, l'8 FEBBRAIO 1941). Caratterizzato da una prorompente fisicità e dal fascin - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.